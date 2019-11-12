Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин в Греции столкнулся с угрозой получить 600 лет тюрьмы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россиянину грозит 600 лет тюрьмы в Греции
Фото: Reuters
Жена и сестра жителя Уссурийска Алексея Маленкова, которому в Греции грозит до 600 лет лишения свободы, обратились в МИД и приемную президента России.
По словам сестры задержанного россиянина, ее брат поехал в Турцию на заработки, чтобы оплачивать учебу сына в мореходном колледже, а также ремонт в доме. Мужчине обещали зарплату в 200 тыс. за месяц. С работодателем Маленкова свел его друг и коллега. Маленков и его напарник Роман Беленко, также задержанный в Греции, должны были возить туристов из Турции в Италию.
«От них требовалось только пройти обучение. Месяц они учились, чтобы владеть яхтой и везти людей. Все оплатил работодатель, и предоставил людей», — рассказала сестра задержанного россиянина Ксения «Ридусу».
«Перед тем, как уйти в рейс, он уже понял, чем это все запахло. Вероятно, там были угрозы, потому что нам стало известно, что с судна, которое задержали, сбежал турок», — добавила девушка.
В ночь с 1 на 2 ноября катер попал в шторм. В территориальных водах Греции судно, на борту которого вместо туристов оказались нелегалы, было задержано пограничниками.
Согласно законам Греции, за одного нелегала дают до 15 лет тюрьмы, на борту, по словам Ксении, было 40 человек, таким образом, Маленкову может грозить до 600 лет тюрьмы.
Предварительное слушание по делу состоялось 7 ноября. В отношении задержанных был составлен протокол, согласно которому их невиновность должна быть доказана в течение 10 дней.
Родственники Маленкова поддерживают связь с работодателем, однако они опасаются, что тот хочет «оттянуть время, чтобы посадили мальчишек, и не выяснилось, кто на самом деле этим всем занимается».
Названия фирмы родственники россиянина не знают, трудовой договор составлен не был.
«Они когда полетели в Турцию, им сказали, сейчас пройдете обучение, вас трудоустроят и все оттягивали время, потом сказали — после рейса, потому что туристы набраны, надо переправлять их. Доверились, потому что это был знакомый хороший, друг», — добавила девушка.
В МИДе и приемной президента обращение пообещали рассмотреть в течение трех дней.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Женщина сожгла дом после побега изолированных ею от мира детей на Урале Женщина сожгла дом после побега изолированных ею от мира детей на Урале Родственница рассказала о выбросившейся с детьми из окна матери Родственница рассказала о выбросившейся с детьми из окна матери Реконструктор рассказал о конфликте сторонников Соколова с ОМОНом на Бородино Реконструктор рассказал о конфликте сторонников Соколова с ОМОНом на Бородино
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Видео , В мире , МИД , Ридус , Греция , Италия , Турция , Уссурийск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона заговорил на русском языке
Глава Пентагона заговорил на русском языке 58
«Крым будет украинским»
«Крым будет украинским» 290
«Путин не хочет делать „подарок“ Нетаньяху»
«Путин не хочет делать „подарок“ Нетаньяху»
Названо условие для встречи в «нормандском формате»
Названо условие для встречи в «нормандском формате» 1
Чиновница из офиса Зеленского попалась на коррупции
Чиновница из офиса Зеленского попалась на коррупции 1
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона заговорил на русском языке
00:50
Глава Пентагона заговорил на русском языке
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Кавказ
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
00:45
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
02:22
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
В мире
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение