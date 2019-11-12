Россиянину грозит 600 лет тюрьмы в Греции

Россиянин в Греции столкнулся с угрозой получить 600 лет тюрьмы

Жена и сестра жителя Уссурийска Алексея Маленкова, которому в Греции грозит до 600 лет лишения свободы, обратились в МИД и приемную президента России.

По словам сестры задержанного россиянина, ее брат поехал в Турцию на заработки, чтобы оплачивать учебу сына в мореходном колледже, а также ремонт в доме. Мужчине обещали зарплату в 200 тыс. за месяц. С работодателем Маленкова свел его друг и коллега. Маленков и его напарник Роман Беленко, также задержанный в Греции, должны были возить туристов из Турции в Италию

«От них требовалось только пройти обучение. Месяц они учились, чтобы владеть яхтой и везти людей. Все оплатил работодатель, и предоставил людей», — рассказала сестра задержанного россиянина Ксения «Ридусу».

«Перед тем, как уйти в рейс, он уже понял, чем это все запахло. Вероятно, там были угрозы, потому что нам стало известно, что с судна, которое задержали, сбежал турок», — добавила девушка.

В ночь с 1 на 2 ноября катер попал в шторм. В территориальных водах Греции судно, на борту которого вместо туристов оказались нелегалы, было задержано пограничниками.

Согласно законам Греции, за одного нелегала дают до 15 лет тюрьмы, на борту, по словам Ксении, было 40 человек, таким образом, Маленкову может грозить до 600 лет тюрьмы.

Предварительное слушание по делу состоялось 7 ноября. В отношении задержанных был составлен протокол, согласно которому их невиновность должна быть доказана в течение 10 дней.

Родственники Маленкова поддерживают связь с работодателем, однако они опасаются, что тот хочет «оттянуть время, чтобы посадили мальчишек, и не выяснилось, кто на самом деле этим всем занимается».

Названия фирмы родственники россиянина не знают, трудовой договор составлен не был.

«Они когда полетели в Турцию, им сказали, сейчас пройдете обучение, вас трудоустроят и все оттягивали время, потом сказали — после рейса, потому что туристы набраны, надо переправлять их. Доверились, потому что это был знакомый хороший, друг», — добавила девушка.

В МИДе и приемной президента обращение пообещали рассмотреть в течение трех дней.