На Урале загорелась строительная база

В Свердловской области произошёл пожар на строительной базе

МЧС Свердловской области сообщили о возгорании на строительной базе в городе Березовский.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«На территории базы стройматериалов в городе Березовский горит строительный мусор. Площадь пожара 600 кв. м», — сказали в пресс-службе МЧС.

В настоящий момент пожар тушат 42 человека и 11 единиц техники.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что на территории Хабаровского судостроительного завода произошёл пожар в ангаре с запчастями. В результате инцидента никто не пострадал.

В июле URA.RU писало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.