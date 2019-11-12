На Урале загорелась строительная база

В МЧС Свердловской области сообщили о возгорании на строительной базе в городе Березовский.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.
«На территории базы стройматериалов в городе Березовский горит строительный мусор. Площадь пожара 600 кв. м», — сказали в пресс-службе МЧС.
В настоящий момент пожар тушат 42 человека и 11 единиц техники.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что на территории Хабаровского судостроительного завода произошёл пожар в ангаре с запчастями. В результате инцидента никто не пострадал.
В июле URA.RU писало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.