Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом

В Сеть попал видеоролик, на котором запечатлен танец историка Олега Соколова и его возлюбленной Анастасии Ещенко на реконструированном балу бонапартистов.

Как сообщает телеграм-канал «Подъем», видео было сделано в 2016 году на реконструкции бала сподвижников Наполеона 1808 года в саксонском Эрфурте.

На записи Соколов приветствует гостей на французском языке, а затем кружится в танце с Анастасией Ещенко.

63-летний Соколов признался в убийстве 24-летней Ещенко. По его словам, они с аспиранткой были вместе пять лет, любили друг друга и планировали пожениться. В день, когда произошла трагедия, между Соколовым и Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза.

Чтобы избавиться от останков, Соколов расчленил тело и собирался выбросить их в реку Мойку.