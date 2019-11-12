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Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом 

Рамблер 1 час назад
В Сеть попал видеоролик, на котором запечатлен танец историка Олега Соколова и его возлюбленной Анастасии Ещенко на реконструированном балу бонапартистов.
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
Как сообщает телеграм-канал «Подъем», видео было сделано в 2016 году на реконструкции бала сподвижников Наполеона 1808 года в саксонском Эрфурте.
На записи Соколов приветствует гостей на французском языке, а затем кружится в танце с Анастасией Ещенко.
63-летний Соколов признался в убийстве 24-летней Ещенко. По его словам, они с аспиранткой были вместе пять лет, любили друг друга и планировали пожениться. В день, когда произошла трагедия, между Соколовым и Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза.
Чтобы избавиться от останков, Соколов расчленил тело и собирался выбросить их в реку Мойку.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов
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