Доцент Соколов попросил для себя самой жестокой меры

Историк Олег Соколов , признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попросил для себя «самого жестокого» наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Александра Почуева.

По словам защитника, Соколов пока не просил адвокатов подать апелляцию на арест.

«Соколов признает вину и хочет самой жесткой меры», — заявил Почуев.

Также он опроверг информацию о студентке, якобы обвинившей историка в избиении. Адвокат заявил РИА Новости, что это клевета и «анонимный пасквиль научных оппонентов», который хотят дискредитировать научные достижения Соколова.

Как сообщал «Рамблер», 9 ноября спасатели достали 63-летнего Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.

По предварительным данным, он пытался утопить останки 24-летней Анастасии Ещенко, но был пьян и сам упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым. Он рассказал, что планировал избавиться от ее останков, а затем совершить самоубийство в мундире Наполеона (доцент специализировался на наполеоновской эпохе).

СМИ писали, что историк застрелил девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. После этого он спрятал труп в квартире и даже принимал гостей в это время, а избавиться от тела решил только 9 ноября.

Позже появилась информация о планах защиты Соколова переквалифицировать дело со 105-й статьи (убийство) на статью 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта). По статье 105 доценту грозит до 15 лет тюрьмы, а по 107-й он мог бы получить наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет либо до трех лет лишения свободы.