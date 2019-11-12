Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Знакомая рассказала о бывших женах историка Соколова 

Газета.Ru 49 минут назад
Знакомая рассказала о бывших женах Соколова
Фото: Пресс-служба РВИО
Знакомая преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, раскрыла подробности семейной жизни историка, сообщает "Московский комсомолец".
По словам источника, первую жену, Анастасию Викторову, Соколов называл теми же словами, что и Анастасию Ещенко в суде:
"Она стала фурией. Ее как подменили".
Знакомая рассказала, что историк всегда выбирал себе кротких женщин, которые находились под его властью, и главным критерием для него были молодость и красота спутницы, так как он считал себя эстетом.
Отношения со второй женой, Анной, Соколов начал еще до развода. Его первый брак распался после рождения дочери, так как историк "оказался не приспособлен к семейной жизни".
Подруга также обратила внимание на странные обстоятельства погибшей от опухоли мозга первой жены Соколова, так как раньше она не сообщала о болезни. Кроме того, никто из общих знакомых не присутствовал на похоронах и не знал, где находится место погребения.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
Газета.Ru: последние новости
Россиянка покончила с собой, когда от нее сбежали сидевшие 11 лет взаперти дети Россиянка покончила с собой, когда от нее сбежали сидевшие 11 лет взаперти дети Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте В Подмосковье орудует похититель металлических люков В Подмосковье орудует похититель металлических люков
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Олег Соколов , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров назвал задачу России
Лавров назвал задачу России 1
Пока вы не уснули: представлен «уничтожитель» Крымского моста
Пока вы не уснули: представлен «уничтожитель» Крымского моста 15
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы 150
Киев потребовал от России оправданий
Киев потребовал от России оправданий 50
В Киеве оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
В Киеве оценили вероятность встречи Путина и Зеленского 4
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Пока вы не уснули: представлен «уничтожитель» Крымского моста
02:22
Пока вы не уснули: представлен «уничтожитель» Крымского моста
В мире
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
00:41
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
01:59
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
Происшествия
На вершине горы нашли записку 30-летней давности
00:38
На вершине горы нашли записку 30-летней давности
Происшествия Другое
Россия передумала освобождать израильтянку
00:18
Россия передумала освобождать израильтянку
Политика Ближний Восток
Детскую горку сделали из кладбищенской земли
00:42
Детскую горку сделали из кладбищенской земли
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение