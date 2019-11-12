Знакомая рассказала о бывших женах Соколова

Знакомая рассказала о бывших женах историка Соколова

Знакомая преподавателя СПбГУ Олега Соколова , подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, раскрыла подробности семейной жизни историка, сообщает "Московский комсомолец".

По словам источника, первую жену, Анастасию Викторову, Соколов называл теми же словами, что и Анастасию Ещенко в суде:

"Она стала фурией. Ее как подменили".

Знакомая рассказала, что историк всегда выбирал себе кротких женщин, которые находились под его властью, и главным критерием для него были молодость и красота спутницы, так как он считал себя эстетом.

Отношения со второй женой, Анной, Соколов начал еще до развода. Его первый брак распался после рождения дочери, так как историк "оказался не приспособлен к семейной жизни".

Подруга также обратила внимание на странные обстоятельства погибшей от опухоли мозга первой жены Соколова, так как раньше она не сообщала о болезни. Кроме того, никто из общих знакомых не присутствовал на похоронах и не знал, где находится место погребения.