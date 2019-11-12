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Леопард растерзал шестилетнего ребенка 

Lenta.ru 1 час назад
Леопард растерзал шестилетнего ребенка
Фото: РИА Новости
В индийском штате Уттаракханд леопард убил шестилетнего ребенка. Об этом сообщает издание The Times of India.
Леопард набросился на мальчика, когда тот играл возле своего дома в деревне Бирголи. Ребенка пытались спасти его друзья и другие жители деревни. Они вынудили хищника бросить добычу и убежать в лес, но не смогли помочь мальчику. Он погиб.
Местные жители считают, что в произошедшем виноваты местные власти и лесное ведомство.
«Из-за леопардов мы живем в постоянном страхе, — говорит Пушкар Сингх Кхати (Pushkar Singh Khati), в прошлом избиравшийся главой Бирголи. — Они то и дело нападают на наших детей и наш скот, но никому нет до этого дела. Мы требуем, чтобы этого леопарда объявили людоедом и немедленно убили. Если лесное ведомство не может этого сделать, пусть прикажут жителям деревни».
В конце января сообщалось, что в Индии леопард-людоед выкрал у семьи четырехмесячного ребенка и растерзал его. Убитый младенец спал под открытым небом возле семьи пастухов. Хищник подкрался к ним и забрал свою жертву. Изуродованное тело ребенка обнаружили возле ручья в 1,5 километра от того места, где произошло похищение.
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Теги:
Происшествия , В мире
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