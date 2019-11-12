Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы

Соседка историка Олега Соколова слышала громкую ссору в его квартире в день, когда произошло убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом она рассказала в эфире программы «Прямой эфир», передают «Вести.ру».

Соседка по имени Ангелина пообщалась с гостями студии по видеосвязи. Она рассказала, что одна из комнат в ее квартире примыкает к квартире Соколова. Вдень убийства она слышала звуки ссоры, женский голос называл кого-то «ублюдком», мужской упрекал в том, что она «неблагодарная тварь». Затем, по ее словам, последовали звуки ударов и грохот как от падения.

Как ранее сообщал «Рамблер», 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасли доцента СПбГУ, историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две отсеченные женские руки. При обысках в квартире преподавателя обнаружили останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко — сожительницы Соколова. Мужчина признался в убийстве и заявил, что собирался утопить части тела Ещенко в реке.