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СК возбудил дело против обвиняемого в развращении малолетней девочки в вагоне метро 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Девочка стала жертвой развратных действий в метро
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено против мужчины, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки в вагоне Московского метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлия Иванова.
«Следствием возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста)», — пояснила Ю. Иванова.
По версии следствия, днем 9 ноября 2019 г. мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне поезда метро, следовавшего от станции «Мичуринский проспект» до станции «Парк Победы», совершил в отношении девочки 2006 г. рождения развратные действия.
Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с лишением свободы. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
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Теги:
Происшествия , Криминал
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