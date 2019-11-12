Девочка стала жертвой развратных действий в метро

СК возбудил дело против обвиняемого в развращении малолетней девочки в вагоне метро

Уголовное дело возбуждено против мужчины, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки в вагоне Московского метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следствием возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста)», — пояснила Ю. Иванова.

По версии следствия, днем 9 ноября 2019 г. мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне поезда метро, следовавшего от станции «Мичуринский проспект» до станции «Парк Победы», совершил в отношении девочки 2006 г. рождения развратные действия.

Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с лишением свободы. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.