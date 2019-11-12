Во Франции умер гангстер Жак Эмбер, про которого сняли фильм «Бессмертный»

В одной из больниц французской коммуны Экс-ан-Прованс в возрасте 89 лет скончался марсельский гангстер Жак Эмбер, про которого сняли фильм "Бессмертный". Об этом сообщает местная газета Provence со ссылкой на его супругу Кристин Эмбер.

Как отмечается, мужчина не дожил месяца до своего 90-летия.

Эмбер, известный по прозвищу Жаки Ле-Мат ("Безумный") в 1960-1970-х годах был лидером крупнейшей банды в Марселе.

"Безумным" мужчину прозвали за обращение с должниками. Он сажал их в самолет, поднимался на достаточную высоту, а после выключал двигатель, позволяя судну находится в свободном падении до тех пор, пока пассажир не согласиться вернуть долг.