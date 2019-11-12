Детскую горку сделали из кладбищенской земли

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В Омской области сделали детскую горку из кладбищенской земли 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
В селе Красноярка Омской области местные жительницы обнаружили основу для горки, сделанную из земли с местного кладбища. Женщины сняли на видео конструкцию, расположенную на стадионе "Олимпиец". Об этом сообщает портал NGS55
Из видеоматериалов понятно, что из основы для горки местами торчат венки и искусственные цветы.
По официальному заявлению правительства Омской области, администрация поселения отправила запрос ответственным за возведение вала лицам, в котором попросила исключить ритуальные отходы из массы грунта. Если поручение не будет выполнено, ответственные будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.
Позднее администрация Красноярского сельского поселения заявила, что строительство горки изо льда не планируется, а ритуальный мусор, вывезенный с кладбища, был сформирован в насыпь для подъема-спуска лыжни.
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Теги:
Происшествия , Видео , Омская Область
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