Появились подробности о «кислотном маньяке» в Москве

Стали известны подробности инцидента с «кислотным маньяком» в новой Москве

В новой Москве от действий неизвестного злоумышленника, который облил серной кислотой дверь в подъезд жилого дома в Радужном проезде, пострадала консьержка, ей оказали медицинскую помощь, поврежденный домофон подлежит замене, сообщила РИАМО жительница дома Ирина Громова

Ранее телеканал НТВ сообщил, что в городе Московский ТиНАО неизвестный мужчина поливал домофоны и ручки подъездных дверей едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой. Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве уточнил, что о подобном инциденте заявил только один человек, массовых жалоб на «кислотного маньяка» не поступало.

По ее словам, врачи прописали пострадавшей ряд лекарств, а также сделали укол, после которого покраснение на руках уменьшилось. Консьержка отказалась от госпитализации, в том числе и из-за того, что серная кислота повредила домофон, оставив дверь в подъезд открытой.

Как подчеркнула местная жительница, если бы консьержка так оперативно не отреагировала на действия незнакомца, то, возможно, пострадавших было бы больше.