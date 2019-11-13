Появились подробности о «кислотном маньяке» в Москве

В новой Москве от действий неизвестного злоумышленника, который облил серной кислотой дверь в подъезд жилого дома в Радужном проезде, пострадала консьержка, ей оказали медицинскую помощь, поврежденный домофон подлежит замене, сообщила РИАМО жительница дома Ирина Громова.
Ранее телеканал НТВ сообщил, что в городе Московский ТиНАО неизвестный мужчина поливал домофоны и ручки подъездных дверей едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой. Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве уточнил, что о подобном инциденте заявил только один человек, массовых жалоб на «кислотного маньяка» не поступало.
По ее словам, врачи прописали пострадавшей ряд лекарств, а также сделали укол, после которого покраснение на руках уменьшилось. Консьержка отказалась от госпитализации, в том числе и из-за того, что серная кислота повредила домофон, оставив дверь в подъезд открытой.
Как подчеркнула местная жительница, если бы консьержка так оперативно не отреагировала на действия незнакомца, то, возможно, пострадавших было бы больше.
«Это первый случай, про другие я не слышала, но по камерам было видно, что у него этой серной кислоты еще было очень много, а куда он ее понес, непонятно. У меня есть заявление как от жительницы дома, также консьержка написала заявление в тот же день. Более того, заявление написала управляющая компания, так как они обслуживают наш дом, в частности, домофон, который сломался», — заключила собеседница агентства.