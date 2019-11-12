11 лет в плену: мать покончила с собой после побега детей

СМИ: державшая взаперти детей россиянка покончила с собой после их побега

Жительница города Усть-Катав предположительно не выпускала из дома своих троих детей в течение 11 лет.

Женщина из города Усть-Катав в Челябинской области совершила самоубийство после того, как из дома сбежали ее дети. Как пишет местный портал Tramuk.ru, 6 ноября 55-летняя Дина Азизова обратилась с заявлением в полицию о похищении ее троих детей. Все они — дочери 20 и 11 лет, а также сын 15 лет — были найдены в тот же день, но до полного выяснения обстоятельств произошедшего домой их не вернули.

На следующий день, 7 ноября, мать покончила с собой, а в доме, где жила семья, случился пожар. Спасатели обнаружили тело женщины на пепелище. По предварительным данным, она подожгла дом, а затем покончила собой.

Как рассказала полиции старшая дочь Азизовой, мать не выпускала их из дома около 11 лет. В школу дети не ходили, мать сама обучила их письму и чтению. Однако 20-летняя девушка, втайне от нее, поддерживала связь с внешним миром через смартфон, у которого был выход в Интернет. Благодаря этому она и приняла решение, не выдержав изоляции, убежать из дома вместе с братом и сестрой. Как предполагают СМИ, для 55-летней Дины это стало шоком.

Сейчас все дети в безопасности и находятся с отцом, который работает в соседней области.