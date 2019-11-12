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СМИ: державшая взаперти детей россиянка покончила с собой после их побега 

ТК «Звезда» + ещё 7 49 минут назад
11 лет в плену: мать покончила с собой после побега детей
Фото: Е.Дьякова, «Усть-Катавская неделя», tramuk.ru
Жительница города Усть-Катав предположительно не выпускала из дома своих троих детей в течение 11 лет.
Женщина из города Усть-Катав в Челябинской области совершила самоубийство после того, как из дома сбежали ее дети. Как пишет местный портал Tramuk.ru, 6 ноября 55-летняя Дина Азизова обратилась с заявлением в полицию о похищении ее троих детей. Все они — дочери 20 и 11 лет, а также сын 15 лет — были найдены в тот же день, но до полного выяснения обстоятельств произошедшего домой их не вернули.
На следующий день, 7 ноября, мать покончила с собой, а в доме, где жила семья, случился пожар. Спасатели обнаружили тело женщины на пепелище. По предварительным данным, она подожгла дом, а затем покончила собой.
Как рассказала полиции старшая дочь Азизовой, мать не выпускала их из дома около 11 лет. В школу дети не ходили, мать сама обучила их письму и чтению. Однако 20-летняя девушка, втайне от нее, поддерживала связь с внешним миром через смартфон, у которого был выход в Интернет. Благодаря этому она и приняла решение, не выдержав изоляции, убежать из дома вместе с братом и сестрой. Как предполагают СМИ, для 55-летней Дины это стало шоком.
Сейчас все дети в безопасности и находятся с отцом, который работает в соседней области.
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Теги:
Происшествия , Усть-Катав , Челябинская Область
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