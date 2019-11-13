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Заключенному в Удмуртии добавили 19 лет за призывы к насилию 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Заключенному добавили 19 лет за призывы к насилию
Фото: ТАСС
Заключённого колонии в Удмуртии признали виновным в призывах к террористической деятельности.
По версии следствия, в исправительном учреждении он высказывал угрозы совершения взрывов и поджогов в отношении сотрудников правоохранительных органов и судебной системы. Он также публично оправдывал идеологию терроризма перед другими осужденными, сообщает управление ФСБ по республике.
В итоге ему добавили ещё 19 лет строгого режима к основному сроку. Приговор вынес Приволжский окружной военный суд.
Ранее News.ru писал, что бывшему полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко присвоили статус заключённого, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Теперь ему грозит ужесточение режима, повышенный контроль, а также другие ограничения. Адвокат предположила, что новый статус Захарченко присвоили после получения некой оперативной информации, источником которой могла бы быть ФСБ.
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Теги:
Происшествия , Дмитрий Захарченко , ФСБ , МВД , Удмуртская Республика
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