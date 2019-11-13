Заключенному добавили 19 лет за призывы к насилию

Заключенному в Удмуртии добавили 19 лет за призывы к насилию

Заключённого колонии в Удмуртии признали виновным в призывах к террористической деятельности. По версии следствия, в исправительном учреждении он высказывал угрозы совершения взрывов и поджогов в отношении сотрудников правоохранительных органов и судебной системы. Он также публично оправдывал идеологию терроризма перед другими осужденными, сообщает управление ФСБ по республике. В итоге ему добавили ещё 19 лет строгого режима к основному сроку. Приговор вынес Приволжский окружной военный суд. Ранее News.ru писал, что бывшему полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко присвоили статус заключённого, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Теперь ему грозит ужесточение режима, повышенный контроль, а также другие ограничения. Адвокат предположила, что новый статус Захарченко присвоили после получения некой оперативной информации, источником которой могла бы быть ФСБ.

Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал