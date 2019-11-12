СК запустил проект по поиску пропавших детей

На сайте Следственного комитета России создан специальный проект, посвященный розыску пропавших детей.

На странице под названием "Внимание, пропал ребенок!" размещена актуальная информация о детях, которые на данный момент числятся пропавшими без вести. По мнению следователей, это поможет объединить усилия правоохранительных структур, СМИ и неравнодушных граждан и быстрее находить пропавших.

По статистике каждый год в мире пропадает больше 100 тысяч детей. "Оперативность и консолидация общих усилий, применение новейшей криминалистической техники и просто неравнодушное отношение в большинстве случаев дают положительный результат — ребенка находят живым", — подчеркнули в пресс-службе СК РФ.