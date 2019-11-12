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СК запустил проект по поиску пропавших детей 

Вести.Ru + ещё 3 35 минут назад
СК запустил проект по поиску пропавших детей
Фото: Вести.Ru
На сайте Следственного комитета России создан специальный проект, посвященный розыску пропавших детей.
На странице под названием "Внимание, пропал ребенок!" размещена актуальная информация о детях, которые на данный момент числятся пропавшими без вести. По мнению следователей, это поможет объединить усилия правоохранительных структур, СМИ и неравнодушных граждан и быстрее находить пропавших.
По статистике каждый год в мире пропадает больше 100 тысяч детей. "Оперативность и консолидация общих усилий, применение новейшей криминалистической техники и просто неравнодушное отношение в большинстве случаев дают положительный результат — ребенка находят живым", — подчеркнули в пресс-службе СК РФ.
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Теги:
Происшествия , Другое , СКР
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