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Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой 

Вести.Ru + ещё 26 1 час назад
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу. Ее искали два дня.
Девушка ушла в школу утром в понедельник, 11 ноября, и пропала, напоминает телеканал "Россия 24". В лесополосе правоохранители обнаружили мобильный телефон девушки, завернутый в полиэтиленовый пакет.
Полицейским помогали сотрудники патрульно-постовой службы, военные, спасатели и волонтеры. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, по предварительным данным, преступлений в отношении девушки не было.
Обстоятельства исчезновения следователи выяснят во время опроса школьницы.
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Теги:
Происшествия , Видео , Ставрополь
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