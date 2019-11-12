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Соколов в СИЗО заявил, что «сходит с ума» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 30 минут назад
Соколов в СИЗО заявил, что «сходит с ума»
Фото: ЦПВ СИНЕРГИЯ/Youtube
В изоляторе временного содержания прошла встреча председателя ОНК Александра Холодова и его заместителя Антона Миссуловина с историком Олегом Соколовым, который застрелил выпускницу СПбГУ.
«К нам обратился ваш адвокат Почуев с вопросом, что у вас тут могут быть какие-то проблемы с содержанием и проверить ваши условия. Проверить, что вас тут никто не бьет, что вас здесь кормят и прочее», — передает издание 78.ru слова Холодова на встрече с Соколовым.
«Никто меня не бьет, ну корм, я думаю, такой, как полагается в тюрьме. У меня есть огромная просьба: мне нужны очки, чтобы мне разрешили очки. Я без очков не могу читать. Я как учёный, когда вот так вот мне, я схожу с ума», — ответил он.
На этом моменте Соколов расплакался.
Напомним, Соколов застрелил девушку в ходе ссоры, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.
Мать историка заявила, что убитая Анастасия Ещенко требовала от Соколова прекратить общение с его детьми.
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Теги:
Происшествия , Александр Холодов , Олег Соколов , ФСИН
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