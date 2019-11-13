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Слоны массово умирают в Африке: страшные кадры из Зимбабве 

ТК «Звезда» + ещё 1 9 минут назад
На кадрах, снятых в национальном парке Хванге, видны трупы взрослых особей и слонят. Их тела истощены, цвет кожи также частично изменен.
105 слонов умерли от голода и засухи в Зимбабве за последние три месяца. Погодные условия ставят под угрозу жизнь растений, животных и даже людей в этом регионе.
На кадрах, снятых в национальном парке Хванге, видны трупы взрослых особей и слонят. Их тела истощены, цвет кожи также частично изменен.
Глава управления парков Зимбабве и управления дикой природой Тинаше Фараво уверен, что помимо засухи, причиной трагедии стало перенаселение.
«Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в перенаселении животных. Этот парк, созданный в 1930-х годах, должен был обслуживать около 15 тысяч слонов, а сейчас мы говорим о более чем 45-50 тысячах животных», — сказал Фараво.
Он отметил, что сотрудники парка занимаются бурением в надежде найти воду, чтобы уменьшить последствия засухи.
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Теги:
Происшествия , Видео , Катастрофы , Зимбабве
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