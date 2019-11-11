Родственники Соколова отреагировали на его арест

Семья убившего аспирантку доцента СПбГУ Олега Соколова отреагировала на решение суда о его аресте. Об этом сообщает "Пятый канал".

Мать обвиняемого Людмила Соколова заявила, что поступок их сына семья не сможет перенести, все родственники были "в ужасе".

Кроме того, она также подчеркнула, что ждала от сына, который, по ее словам, не имел вредных привычек и учился на отлично, "великих дел". Мать добавила, что ее сына "не нужно сажать" и "не нужно казнить".

"Не дай ему работать — он сразу умрет. Он не сможет без этого жить", — сказала Соколова.

Людмила Соколова также отметила, что новая возлюбленная ее сына аспирантка Анастасия Ещенко была недовольна тем, что Соколов общался с двумя детьми от прошлого брака.

Преподаватель истории доцент СПбГУ обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, тело которой мужчина расчленил и выбросил в реку Мойка в Санкт-Петербурге. 9 ноября он сознался в содеянном.