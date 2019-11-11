Мать обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ: не дай ему работать — он умрёт

Мать историка Олега Соколова , который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, считает, что для её сына отлучение от преподавания — настоящая смерть.

По словам Людмилы Соколовой, сын отучился на физика по металлу, однако всю жизнь испытывал тягу именно к истории. Поэтому в итоге пошёл учиться на исторический факультет и вскоре после окончания университета стал кандидатом наук. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Его не надо сажать в тюрьму, не надо казнить. Не дай ему работать — он умрёт сразу. Он не выдержит, не сможет без этого жить, — заявила мать доцента СПБГУ.

Также Соколова рассказала об отношениях, которые связывали Олега и Анастасию Ещенко. Она отметила, что её сын пытался удержать 24-летнюю девушку, которая была солидарна с ним в профессиональном плане, даже несмотря на то, что она была против его общения с детьми от прошлого брака.

У них настолько много общего, что они всё время занимались одним и тем же. Когда он поехал во Францию в библиотеку, она за ним увязалась, потому что ей тоже надо материал найти. Он говорит:

«Мама, она очень толковая, очень умная. Но в ней мне не нравится то, что она против моих детей». Она не только против, она ему такие скандалы закатывала, — поделилась Людмила.

Как ранее писал News.ru, знакомый профессора СПбГУ Олега Соколова заявил, что подозреваемый в убийстве студентки подвергся «оголтелой травле». Он выразил уверенность, что доцента подставили.