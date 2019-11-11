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Мать обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ: не дай ему работать — он умрёт 

News.ru 38 минут назад
Мать историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, считает, что для её сына отлучение от преподавания — настоящая смерть.
Соколов разрыдался в суде
По словам Людмилы Соколовой, сын отучился на физика по металлу, однако всю жизнь испытывал тягу именно к истории. Поэтому в итоге пошёл учиться на исторический факультет и вскоре после окончания университета стал кандидатом наук. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Его не надо сажать в тюрьму, не надо казнить. Не дай ему работать — он умрёт сразу. Он не выдержит, не сможет без этого жить, — заявила мать доцента СПБГУ.
Также Соколова рассказала об отношениях, которые связывали Олега и Анастасию Ещенко. Она отметила, что её сын пытался удержать 24-летнюю девушку, которая была солидарна с ним в профессиональном плане, даже несмотря на то, что она была против его общения с детьми от прошлого брака.
У них настолько много общего, что они всё время занимались одним и тем же. Когда он поехал во Францию в библиотеку, она за ним увязалась, потому что ей тоже надо материал найти. Он говорит:
«Мама, она очень толковая, очень умная. Но в ней мне не нравится то, что она против моих детей». Она не только против, она ему такие скандалы закатывала, — поделилась Людмила.
Как ранее писал News.ru, знакомый профессора СПбГУ Олега Соколова заявил, что подозреваемый в убийстве студентки подвергся «оголтелой травле». Он выразил уверенность, что доцента подставили.
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Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов
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