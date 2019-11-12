Стало известно о стычке легиона Соколова с ОМОНом

Доцент СПбГУ Олег Соколов в 2007 году во время реконструкции Бородинского сражения отдал приказ украинским реконструкторам-«французам» оборонять его от ОМОНа. Об этом рассказал в Facebook участник событий Всеволод Радченко.

Радченко вспомнил, что Соколов среди участников движения считался «своеобразным командующим французских войск», и люди, изображавшие в «битвах» офицеров, назначались «только по присвоению им соответствующего патента».

В 2007 году один из полков решился нарушить эту традицию и самостоятельно избрал своего офицера.

«Соколов в этом назначении, без его на то согласования и благословения, резонно увидел опасный прецедент нарушения собственной властной монополии и в бескомпромиссной манере потребовал от российской секции отменить своё решение и согласовать кандидатуру Горшкова с ним», — пишет Радченко.

После нескольких раундов переговоров, которые ни к чему не привели, сторонники Соколова начали угрожать сорвать погоны с офицера на глазах у всех участвующих в битве реконструкторов, а сам клуб не допустить до участия в битве.

По словам Радченко, в тот год возглавляемое Соколовым «Общероссийское военно-историческое общественное движение» (ОВИОД) по ряду причин было отстранено от официальной организации военно-исторического фестиваля на Бородинском поле, а сам Соколов превратился в рядового участника событий. Кроме того, на роль командующего армией избрали не его, а американского актера.

Перед битвой Соколов выступил с речью, заявив, что реконструкторы «не клоуны и не петрушки», и с их мнением нужно считаться. По словам Радченко, речь была настолько «незапланированной и подрывной», что ОМОНу дали приказ удалить оратора с трибуны.

«Сир, увидев, выдвижение ОМОНа призвал верные ему "войска" сплотиться вокруг его фигуры: — "Они хотят закрыть нам рот при помощи ОМОНа. Легион Вислы, ко мне!" И Соколова обступили украинские реконструкторы. Эскалация конфликта нарастала, и вряд ли кто-то понимал во что это всё может вылиться и чем закончится?», — написал Радченко.

Далее Соколов решил реализовать свою угрозу и приказал сторонникам сорвать погоны с самовольно назначенного офицера. На защиту офицера встали несколько клубов. Реконструкторы стояли друг напротив друга, готовые пойти в штыковую атаку. После небольшого столкновения в дело вмешался ОМОН, задержав несколько верных Соколову «кавалеристов».

Радченко отмечает, что задержанные отделались условными сроками, а самого Соколова на несколько лет отстранили от участия в Бородинской битве. При этом, по его словам, авторитет историка среди реконструкторов сильно пошатнулся.

Как ранее сообщал «Рамблер», 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасли доцента СПбГУ, историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две отсеченные женские руки. При обысках в квартире преподавателя обнаружили останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко — сожительницы Соколова. Мужчина признался в убийстве и заявил, что собирался утопить части тела Ещенко в реке.