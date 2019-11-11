Двух мужчин задержали за угрозы судье Мосгорсуда 

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении двух мужчин, угрожающих убийством судье Мосгорсуда. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Подозреваемые публиковали в интернете публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и угрожали убийством судье Мосгорсуда, сообщили в СК.
Подозреваемые, ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения, задержаны. Им будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.
«Стоит напомнить, что судьи исполняют свой долг в рамках закона для восстановления справедливости и нарушенных прав. Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия», — говорится в сообщении СК.