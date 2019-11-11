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Двух мужчин задержали за угрозы судье Мосгорсуда 

Рамблер + ещё 12 8 минут назад
Двух мужчин задержали за угрозы судье Мосгорсуда
Фото: © sledcom.ru
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении двух мужчин, угрожающих убийством судье Мосгорсуда. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Подозреваемые публиковали в интернете публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и угрожали убийством судье Мосгорсуда, сообщили в СК.
Подозреваемые, ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения, задержаны. Им будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.
«Стоит напомнить, что судьи исполняют свой долг в рамках закона для восстановления справедливости и нарушенных прав. Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия», — говорится в сообщении СК.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Криминал , Мосгорсуд , СКР
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