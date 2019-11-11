Двух мужчин задержали за угрозы судье Мосгорсуда

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении двух мужчин, угрожающих убийством судье Мосгорсуда . Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Подозреваемые публиковали в интернете публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и угрожали убийством судье Мосгорсуда, сообщили в СК.

Подозреваемые, ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения, задержаны. Им будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.