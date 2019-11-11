Чинил самолеты: туриста из РФ задержали в Швеции

SR: в Швеции задержали российского «туриста» — он чинил самолёты в стокгольмском аэропорту

Во время обычной проверки в стокгольмском аэропорту Арланда пограничная служба обнаружила российского туриста, который устроился туда на работу авиамехаником, пишет Sveriges Radio. Как отмечает портал, шведские правоохранительные органы уже взяли россиянина, который получил служебный жетон от управляющей аэродромом компании, под стражу на основании Закона об иностранцах.

В пятницу 8 ноября во время обычной проверки, которую проводит пограничная служба Швеции среди сотрудников стокгольмского аэродрома Арланда, ведомство обнаружило человека, который оказался российским гражданином, приехавшим в страну по туристической визе, пишет Sveriges Radio со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина, судя по всему, работал авиамехаником и располагал служебным жетоном, дающим ему право на нахождение рядом с самолётами.

Аэродромом Арланда владеет госкомпания Swedavia. По словам главы службы безопасности Swedavia в Арланде Анны Сведберг, они постоянно осуществляют проверки, чтобы все сотрудники аэропорта следовали правилам, установленным Шведским транспортным управлением.

«Если появляются недостатки, мы к ним, разумеется, относимся серьёзно и изучаем вместе с полицией и Транспортным управлением», — сообщила Сведберг.

В связи с рутинной проверкой в Арланде полиция, как сообщается, взяла мужчину под стражу в соответствии с Законом об иностранцах.

«Мы очень большое внимание уделяем безопасности на аэродроме, именно поэтому мы и проводим такие проверки. Я надеюсь, что мы вместе со Swedavia и прочими ответственными лицами изучим, что пошло не так на тот случай, если есть какие-то недостатки или процедуры, которые мы могли бы исправить, чтобы подобного не повторилось», — заявила глава полиции в Арланде Кайса Вельден.

По словам Сведберг, за проведение проверки на предмет выдачи допусков несёт ответственность каждый отдельный работодатель, персонал которого работает в Арланде. Swedavia же в свою очередь занимается проверкой самого факта выдачи допуска.