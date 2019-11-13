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Россиянка с 40 квартирами отказалась платить за услуги ЖКХ и лишилась машины 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Россиянка с 40 квартирами осталась без авто из-за ЖКХ
Фото: РИА Новости
В Томске судебные исполнители были вынуждены арестовать автомобиль местной жительницы, задолжавшей более 2 миллионов рублей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).
В собственности женщины более 60 объектов недвижимости, в том числе 39 квартир, но она уже давно не платит коммунальщикам. Общая сумма долга достигла 2,24 миллиона рублей, из них более полутора миллионов рублей — задолженность в пользу АО «Томск РТС» (занимается сбытом тепловой энергии).
Ранее приставы наложили запрет на сделки с недвижимостью, принадлежащей женщине, чтобы гражданка не смогла продать либо передать имущество до полного погашения долга. Также запрет на регистрацию был наложен в отношении автомобиля, которым пользуется должница, но она все равно не погасила задолженность.
Приставам пришлось выехать по адресу проживания сибирячки и арестовать ее квартиру. Кроме того, они эвакуировали иномарку женщины. У ответчицы есть десять дней на выплату долга. Если этого не произойдет, имущество направят на оценку, а затем продадут.
Ранее в ноябре были названы способы списать долги за услуги ЖКХ. Это можно сделать, в частности, подав заявление о пропуске управляющей компанией срока исковой давности. Он равен трем годам. Если гражданин не платил в течение большего периода, и с него пытаются взыскать долги за все эти годы, то он вправе апеллировать к сроку. Суд взыщет долги максимум за последние три года.
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Теги:
Происшествия , Другое , Томск
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