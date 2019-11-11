Названа статья обвинения историку Соколову 

Историку Олегу Соколову предъявили обвинение по первой части статьи 105 Уголовного кодекса, сообщил адвокат доцента СПбГУ Александр Почуев.
Обвинение предъявлено по ч.1 статьи 105, в которой говорится:
«Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, — наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», передает «Интерфакс».
Напомним, историка арестовали на два месяца по обвинению в убийстве выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были отношения. Предположительно, он застрелил девушку в ходе ссоры, после чего расчленил труп и попытался избавиться, выбросив останки в реку.
Его уже уволили из СПбГУ.