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Названа статья обвинения историку Соколову 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Названа статья обвинения историку Соколову
Фото: РИА Новости
Историку Олегу Соколову предъявили обвинение по первой части статьи 105 Уголовного кодекса, сообщил адвокат доцента СПбГУ Александр Почуев.
Обвинение предъявлено по ч.1 статьи 105, в которой говорится:
«Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, — наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», передает «Интерфакс».
Напомним, историка арестовали на два месяца по обвинению в убийстве выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были отношения. Предположительно, он застрелил девушку в ходе ссоры, после чего расчленил труп и попытался избавиться, выбросив останки в реку.
Его уже уволили из СПбГУ.
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Теги:
Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов , Интерфакс
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