Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова

Знакомый доцента СПбГУ Олега Соколова назвал предъявленное ему обвинение в убийстве «оголтелой травлей» и подставой.

Знакомый историка заявил «360» , что не верит в агрессивность доцента. По его словам, он не раз видел, как на Соколова бросались с кулаками, но тот никогда не проявлял ответной агрессии.

«И меня пытаются уверить, что такой человек застрелил, распилил <…> и выкинул в реку [останки]!», — возмутился собеседник издания.

Он также сказал, что задержание и арест Соколова вызывают у него вопросы. По его словам, опубликованное Следственным комитетом видео, на котором некто выбрасывает мешки в реку, похоже на подставное.

«Показывают ролик, где кто-то с бодрой походкой лихо кидает мешки через перила. Вы представляете, как выглядит пьяный 63-летний профессор?», — поинтересовался знакомый Соколова.

Кроме того, его удивило, что доцент кидал останки убитой в мешках, а отрезанные руки были обнаружены в рюкзаке.

Как ранее сообщал «Рамблер», 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасли доцента СПбГУ, историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две отсеченные женские руки. При обысках в квартире преподавателя обнаружили останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко — сожительницы Соколова. Мужчина признался в убийстве и заявил, что собирался утопить части тела Ещенко в реке.