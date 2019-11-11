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Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова 

Рамблер 10 минут назад
Знакомый доцента СПбГУ Олега Соколова назвал предъявленное ему обвинение в убийстве «оголтелой травлей» и подставой.
Знакомый историка заявил «360», что не верит в агрессивность доцента. По его словам, он не раз видел, как на Соколова бросались с кулаками, но тот никогда не проявлял ответной агрессии.
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
«И меня пытаются уверить, что такой человек застрелил, распилил <…> и выкинул в реку [останки]!», — возмутился собеседник издания.
Он также сказал, что задержание и арест Соколова вызывают у него вопросы. По его словам, опубликованное Следственным комитетом видео, на котором некто выбрасывает мешки в реку, похоже на подставное.
«Показывают ролик, где кто-то с бодрой походкой лихо кидает мешки через перила. Вы представляете, как выглядит пьяный 63-летний профессор?», — поинтересовался знакомый Соколова.
Кроме того, его удивило, что доцент кидал останки убитой в мешках, а отрезанные руки были обнаружены в рюкзаке.
Как ранее сообщал «Рамблер», 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасли доцента СПбГУ, историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две отсеченные женские руки. При обысках в квартире преподавателя обнаружили останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко — сожительницы Соколова. Мужчина признался в убийстве и заявил, что собирался утопить части тела Ещенко в реке.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов , СКР
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