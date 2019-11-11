Дело Голунова: что скрывает следствие

На заседании по жалобе адвоката журналиста «Медузы» Ивана Голунова стало известно, что все материала дела носят гриф «секретно» — при этом ранее, 1 ноября, следователь говорил о том, что засекречены только документы, которые касаются служебной проверки в УВД . Ранее защита подала жалобу на следователя, который, по словам адвоката, бездействовал при рассмотрении сообщения о преступлении со стороны сотрудников полиции.

Следственный комитет России засекретил все материалы дела о наркотиках, обвиняемым по которому проходил журналист Иван Голунов — об этом 11 ноября заявил следователь во время судебного заседания, организованного по жалобе адвоката журналиста на бездействие следствия.

«Уголовное дело носит гриф «секретно», и материалы не могут быть оглашены в данном судебном заседании», — сказал правоохранитель.

О то, что материалы засекречены, он заявил в ответ на просьбу адвоката Сергея Бадамшина к суду — он предложил истребовать материалы проверки по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками МВД в отношении Голунова. По данным РИА «Новости», теперь заседание по этому вопросу перенесли на 18 ноября.

Защита утверждает, что Голунов дал подробные показания об эпизоде с подброшенными наркотиками. Это он сделал уже на правах свидетеля, утверждает Бадамшин.

Он отметил, что следствие активно занималось этим делом, однако с сентября действия прекратились. Кроме того, ни Голунов ни его защита не были ознакомлены с какими-либо материалами проверки.

Жалобу на действия (то есть бездействие) следователя СК РФ защита подала после того, как обнаружилось, что никаких подвижек в деле нет. Кроме того, защита Голунова указывает, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не завели уголовное дело в отношении подозреваемых. В связи с этим Бадамшин просит суд обязать следователя устранить нарушения.

На заседание 11 ноября, как и на предыдущее — оно состоялось 1 ноября — журналист пришел в бронежилете и в сопровождении трех сотрудников правоохранительных органов в масках. Журналист по-прежнему остается под государственной защитой.

Ранее в суде следствие заявляло, что засекречены только материалы служебной проверки Главного управления собственной безопасности МВД РФ МВД в отношении полицейских, которых уволили после уголовного дела в отношении Голунова.

«Я не понимаю, о каких материалах проверки идет речь. Мы не проводим проверку, мы дело расследуем. (…) После передачи дела к нам (в СК РФ) поступил от подразделения собственной безопасности материал проверки с грифом секретности», — подчеркнул сотрудник Следственного комитета. По его словам, в настоящее время устанавливаются лица, которых подозревают в превышении служебных полномочий.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня несколько мужчин в гражданском. Они представились сотрудниками уголовного розыска. В итоге молодому человеку предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это преступление соответствует части 4 статьи 228.1 УК РФ. Голунову грозило от 10 до 20 лет лишения свободы.

Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили — ситуация вызвала большой общественный резонанс. В Москве круглосуточно проходили пикеты в поддержку журналиста «Медузы» у здания главного управления МВД по Москве.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что нужно провести следственные действия, которые помогли бы определить всех виновных по делу Голунова. Уже 11 июня МВД прекратило уголовное дело против журналиста, признав, что его причастность к преступлению не доказана.

Это решение, как отметил глава ведомства Владимир Колокольцев , было принято по результатам различных экспертиз: биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических.

После этого российский президент подписал указ об увольнении нескольких силовиков. Так, со своего поста ушли начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО генерал-майор полиции Юрий Девяткин и начальник этого ведомства Андрей Пучков . Они были уволены, так как именно их подчиненные задерживали Голунова.

Кроме того, по итогам проверки были уволены четверо сотрудников УВД по ЗАО, а главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрея Щирова на время проведения следственных мероприятий отстранили от должности. Расследованием действий сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы занимались подразделения собственной безопасности ведомства, передает РИА «Новости».

В настоящее время материалы переданы в Следственный комитет. Однако в деле нет подозреваемых, оно расследуется в отношении «неустановленных лиц», отмечает агентство.