ФНС заблокировала счета фонда историка-расчленителя Олега Соколова

По данным базы ФНС „Банкинформ“ блокировка счета была произведена банковской службой 3 октября 2019 г. При этом личные счета Олега Соколова не заблокированы. Помимо бывшего доцента фондом, который был зарегистрирован в 2006 году в Москве, также владеет бизнесмен Виктор Батурин

Решение о приостановление счетов налогоплательщика означает, что организация больше не сможет открывать новые счета, а также лишается прав на использование новых корпоративных электронных средств платежей.

Напомним, что доцент Олег Соколов был задержан утром девятого ноября в Санкт-Петербурге. Его выловили из реки Мойки. В рюкзаке у преподавателя обнаружили травматический пистолет и отрезанные женские руки. На допросе он признался в убийстве студентки.