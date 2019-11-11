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ФНС заблокировала счета фонда историка-расчленителя Олега Соколова 

News.ru 1 час назад
ФНС заблокировала счета фонда историка-расчленителя
Фото: РИА Новости
Федеральная налоговая служба России заблокировала счета компании «Русский культурный фонд „Империя истории“. Директором и одним из учредителей фонда числится доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной.
По данным базы ФНС „Банкинформ“ блокировка счета была произведена банковской службой 3 октября 2019 г. При этом личные счета Олега Соколова не заблокированы. Помимо бывшего доцента фондом, который был зарегистрирован в 2006 году в Москве, также владеет бизнесмен Виктор Батурин.
Решение о приостановление счетов налогоплательщика означает, что организация больше не сможет открывать новые счета, а также лишается прав на использование новых корпоративных электронных средств платежей.
Напомним, что доцент Олег Соколов был задержан утром девятого ноября в Санкт-Петербурге. Его выловили из реки Мойки. В рюкзаке у преподавателя обнаружили травматический пистолет и отрезанные женские руки. На допросе он признался в убийстве студентки.
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Теги:
Происшествия , Виктор Батурин , Олег Соколов , Федеральная налоговая служба
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