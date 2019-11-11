Появились подробности о выпавшей из окна москвичке

Стало известно о психозе выпавшей из окна с детьми москвички

Женщина, которая выпала из окна с двумя детьми в Москве , страдала депрессией после родов и посещала психолога. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родителей мужа погибшей.

«У нее был послеродовой психоз. Он проявляется в том, что человек не спит, постоянно возбужденный, пытается какие-то дела сделать, даже те которые ей не нужны. Могла кухню перемыть. Она не могла собраться. Собранности у нее не было», — рассказывают они.

По их словам, женщина находилась в перевозбужденном состоянии, могла не спать по несколько ночей и уйти поздно ночью гулять.

«Они ходили к психологу от нашей поликлиники, — отмечают родители. — Мы вызывали врача после родов, он сказал: "Вы лучше не кладите ее в психушку, она будет потом будет обижаться". Ну и мы постоянно помогали и помогали».

О гибели женщины с двумя детьми стало известно утром 11 ноября. Утверждается, что перед смертью она четыре раза звонила в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери. Ребенку стало плохо от голода, поскольку ему не хватало натурального питания. После первого звонка к москвичке не отправили бригаду, дав лишь устные консультации, а также посоветовали вызвать педиатра на дом. Женщина продолжала звонить. Утверждается, что последний звонок она сделала за минуту до происшествия. Вместе с тем эту информацию опровергли в департаменте здравоохранения Москвы.

Погибшей было 36 лет. Кроме нее погибла девятимесячная дочь. Старший ребенок выжил и находится в реанимации.