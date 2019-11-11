Появились подробности о выпавшей из окна москвичке

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Стало известно о психозе выпавшей из окна с детьми москвички 

Lenta.ru 1 час назад
Женщина, которая выпала из окна с двумя детьми в Москве, страдала депрессией после родов и посещала психолога. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родителей мужа погибшей.
Москвичка выпала из окна с детьми
«У нее был послеродовой психоз. Он проявляется в том, что человек не спит, постоянно возбужденный, пытается какие-то дела сделать, даже те которые ей не нужны. Могла кухню перемыть. Она не могла собраться. Собранности у нее не было», — рассказывают они.
По их словам, женщина находилась в перевозбужденном состоянии, могла не спать по несколько ночей и уйти поздно ночью гулять.
«Они ходили к психологу от нашей поликлиники, — отмечают родители. — Мы вызывали врача после родов, он сказал: "Вы лучше не кладите ее в психушку, она будет потом будет обижаться". Ну и мы постоянно помогали и помогали».
О гибели женщины с двумя детьми стало известно утром 11 ноября. Утверждается, что перед смертью она четыре раза звонила в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери. Ребенку стало плохо от голода, поскольку ему не хватало натурального питания. После первого звонка к москвичке не отправили бригаду, дав лишь устные консультации, а также посоветовали вызвать педиатра на дом. Женщина продолжала звонить. Утверждается, что последний звонок она сделала за минуту до происшествия. Вместе с тем эту информацию опровергли в департаменте здравоохранения Москвы.
Погибшей было 36 лет. Кроме нее погибла девятимесячная дочь. Старший ребенок выжил и находится в реанимации.
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Теги:
Происшествия , Видео , Москва
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