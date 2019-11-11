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Жена историка Соколова будет до последнего его защищать 

News.ru 1 час назад
Жена доцента СПбГУ Олега Соколова заявила, что знала о близких отношениях своего мужа с его выпускницей Анастасией Ещенко.
Ирина — подруга семьи — рассказала, что Соколов любил свою жену, а её, по словам подруги, всё устраивало, но она притворялась, что ничего не происходит.
Она не очень понимает, что произошло… Сейчас жена будет нанимать ему хорошего адвоката, — цитирует Ирину KP.RU.
Доцент СПбГУ, специалист по военной истории Франции, кавалер французского ордена Почётного легиона, основоположник военно-исторической реконструкции в России, 63-летний Олег Соколов был задержан в субботу, 9 ноября. Его вытащили из реки Мойки, в его рюкзаке обнаружили две женские руки и травматический пистолет.
Соколов подозревается в убийстве своей сожительницы 24-летней Анастасии Ещенко. Девушка закончила СПбГУ, училась в аспирантуре.
Как ранее писал News.ru, подозреваемый в убийстве своей аспирантки и сожительницы Олег Соколов признался, что расправился с девушкой в пылу ссоры, потеряв контроль над собой.
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Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов , Комсомольская правда
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