Жена историка Соколова будет до последнего его защищать

Жена доцента СПбГУ Олега Соколова заявила, что знала о близких отношениях своего мужа с его выпускницей Анастасией Ещенко.

Ирина — подруга семьи — рассказала, что Соколов любил свою жену, а её, по словам подруги, всё устраивало, но она притворялась, что ничего не происходит.

Она не очень понимает, что произошло… Сейчас жена будет нанимать ему хорошего адвоката, — цитирует Ирину KP.RU.

Доцент СПбГУ, специалист по военной истории Франции, кавалер французского ордена Почётного легиона, основоположник военно-исторической реконструкции в России, 63-летний Олег Соколов был задержан в субботу, 9 ноября. Его вытащили из реки Мойки, в его рюкзаке обнаружили две женские руки и травматический пистолет.

Соколов подозревается в убийстве своей сожительницы 24-летней Анастасии Ещенко. Девушка закончила СПбГУ, училась в аспирантуре.

Как ранее писал News.ru, подозреваемый в убийстве своей аспирантки и сожительницы Олег Соколов признался, что расправился с девушкой в пылу ссоры, потеряв контроль над собой.