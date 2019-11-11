СПбГУ уволил Соколова 

Руководство СПбГУ приняло решение об увольнении арестованного по делу об убийстве аспирантки доцента Олега Соколова. Об этом говорится в поступившем в "Газету.Ru" сообщении.
Отмечается, что университет "шокирован" преступлением, которое назвал "чудовищным".
Комиссия по этике СПбГУ также рассмотрела инцидент с резкими высказываниями Соколова в адрес студента на публичной лекции и пришла к выводу, что доцент нарушил этические нормы.
В вузе подчеркнули, что ранее в рамках анонимного опроса в СПбГУ Соколов не получал плохих оценок в свой адрес от студентов.
Руководство СПбГУ не подтвердило информацию об еще одной пострадавшей, которая была избита Соколовым и получала от него угрозы.