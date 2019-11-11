СПбГУ уволил Соколова

Руководство СПбГУ приняло решение об увольнении арестованного по делу об убийстве аспирантки доцента Олега Соколова . Об этом говорится в поступившем в "Газету.Ru" сообщении.

Отмечается, что университет "шокирован" преступлением, которое назвал "чудовищным".

Комиссия по этике СПбГУ также рассмотрела инцидент с резкими высказываниями Соколова в адрес студента на публичной лекции и пришла к выводу, что доцент нарушил этические нормы.

В вузе подчеркнули, что ранее в рамках анонимного опроса в СПбГУ Соколов не получал плохих оценок в свой адрес от студентов.

Руководство СПбГУ не подтвердило информацию об еще одной пострадавшей, которая была избита Соколовым и получала от него угрозы.