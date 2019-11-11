Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СПбГУ уволил Соколова 

Газета.Ru 1 час назад
СПбГУ уволил Соколова
Фото: РИА Новости
Руководство СПбГУ приняло решение об увольнении арестованного по делу об убийстве аспирантки доцента Олега Соколова. Об этом говорится в поступившем в "Газету.Ru" сообщении.
Отмечается, что университет "шокирован" преступлением, которое назвал "чудовищным".
Комиссия по этике СПбГУ также рассмотрела инцидент с резкими высказываниями Соколова в адрес студента на публичной лекции и пришла к выводу, что доцент нарушил этические нормы.
В вузе подчеркнули, что ранее в рамках анонимного опроса в СПбГУ Соколов не получал плохих оценок в свой адрес от студентов.
Руководство СПбГУ не подтвердило информацию об еще одной пострадавшей, которая была избита Соколовым и получала от него угрозы.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Газета.Ru: последние новости
СК опубликовал видео из квартиры Соколова СК опубликовал видео из квартиры Соколова Взрыв произошел на заводе компании "Балтика" в Петербурге Взрыв произошел на заводе компании "Балтика" в Петербурге Обливавшего подъезды кислотой мужчину розыскивают в Подмосковье Обливавшего подъезды кислотой мужчину розыскивают в Подмосковье 
Теги:
Происшествия , Олег Соколов , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы разочаровываются в Зеленском
Украинцы разочаровываются в Зеленском 33
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика» 92
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы 34
Соколова заключили под стражу
Соколова заключили под стражу
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы 27
Видео
Соколова заключили под стражу
00:56
Соколова заключили под стражу
Происшествия Криминал
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
00:43
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Происшествия
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
03:36
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
Общество
Украинцы разочаровываются в Зеленском
01:24
Украинцы разочаровываются в Зеленском
В мире Украина
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
00:28
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
Происшествия Катастрофы
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
00:43
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
Происшествия
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
Малышева в «странном состоянии» попала на видео
00:20
Малышева в «странном состоянии» попала на видео
Шоу-бизнес
Лобода оконфузилась на «Золотом граммофоне»
01:35
Лобода оконфузилась на «Золотом граммофоне»
Шоу-бизнес
«Дело Голунова» стало секретным
00:51
«Дело Голунова» стало секретным
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение