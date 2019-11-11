Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы

Доцента СПбГУ Олега Соколова в 2013 году подозревали в поставках оружия банде вора-рецидивиста Якова Субботы. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник в петербургском СКР.

На сайте СКР сообщается, что в ходе расследования дела банды поступила информация, что часть оружия и боеприпасов была передана членам банды Олегом Соколовым 1956 года рождения.

При обыске в квартире Соколова следователи обнаружили «2 пистолета-пулемета ППШ, винтовка СВТ, 2 винтовки Мосина, карабин Маузера, ручной пулемет Дегтярева, автомат МП-40, боеприпасы — 353 патрона калибра 5,6 мм, 60 патронов калибра 7,92 мм, 8 дымовых шашек, а также основные части огнестрельного оружия — стволы и затворы». При этом документов, свидетельствующих о легальном происхождении арсенала, хозяин не предоставил. Оружие было конфисковано, но уголовное дело возбуждено не было.

Издание предполагает, что Соколов мог приобрести оружие на рынке петербургского антиквариата, известного своими связями с преступным миром. По данным издания, историк часто консультировал известных покупателей антиквариата, в том числе в 2008 году ездил в Москву для консультаций Виктора Батурина

Другие источники утверждают, что Соколов выступал и как продавец антиквариата.

Также издание выяснило, что в 2007 году на Соколова подавали заявление в прокуратуру коллеги по военно-историческому движению. Они утверждали, что во время реконструкции Бородинского сражения историк привез на территорию Бородинского музея больше 300 кг пороха и использовал его, устроив стрельбы в ночное время из артиллерийских орудий; приказал другим участникам штыками отогнать ведущего мероприятия от микрофона; отправил несколько клубов, изображающих французскую армию, в кавалерийскую атаку.

Также в 2008 году одна из студенток и бывшая любовница Соколова подала на него заявление в полицию о покушении на ее убийство. В заявлении говорится, что Соколов привязал ее к стулу, угрожал горячим утюгом, наносил удары в лицо, голову, грудь и живот, поднимал за волосы вместе со стулом и угрожал убийством.

Уголовные дела ни по одному из обращений заведены не были.

Как ранее сообщал «Рамблер», 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасли доцента СПбГУ, историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две отсеченные женские руки. При обысках в квартире преподавателя обнаружили останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко — сожительницы Соколова. Мужчина признался в убийстве и заявил, что собирался утопить части тела Ещенко в реке.