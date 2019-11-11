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Источник: военное следствие ужесточило обвинение экс-главе ЦСКА 

ТАСС 1 час назад
Экс-главе ЦСКА ужесточили обвинение
Фото: РИА Новости
Военные следователи добавили новые эпизоды обвинения в мошенничестве, взятке и превышении должностных полномочий бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, арестованному в рамках уголовного дела о получении взяток на 23,5 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.
"Барышеву предъявлено новое обвинение по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), статье 286 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и по статье 290 УК РФ ("Взятка"). Вину в инкриминируемых преступлениях он не признает", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что эпизод мошенничества связан с хищением из фонда Спортивных инициатив ЦСКА порядка 4 млн рублей, выделенных на транспортное обслуживание иностранных спортсменов в Сочи, при участии в коррупционной схеме заместителя Барышева Андрея Хамазина и его сестры, которая являлась директором фонда.
"Согласно версии следствия, в рамках эпизода по статье 286 УК РФ Хамазин по указанию своего начальника собирал с подчиненных деньги в ЦСКА, выплаченные им в виде премий — это около 2,6 млн рублей. Взятка в размере 1,6 млн рублей Барышеву вменяется за дополнительное соглашение с компанией "Форвард" за поставку спортивной формы одежды", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что общая сумма ущерба от действий Барышева составляет более 8 млн рублей.
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Теги:
Происшествия , Михаил Барышев , Андрей Хамазин , ИТАР-ТАСС
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