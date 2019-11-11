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Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе 

Rambler News Service + ещё 9 46 минут назад
Россияне попали под обстрел в Донбассе
Фото: РИА Новости
Съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел в ходе работы в селе Ясное в Донбассе. Никто не пострадал. Об этом говорится в экстренном заявлении официального представителя саомпровозглашенной ДНР.
«Сегодня с 13:00 до 14:30 представитель пресс-службы УНМ ДНР и съемочная группа ВГТРК ''Россия 24'' осуществляли подготовку репортажа о последствиях обстрелов села Ясное со стороны ВСУ. В ходе съемок мест повреждений журналисты попали под обстрел», — говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь велся с позиций 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Журналисты укрылись в подвале одного из зданий. Пострадавших не зафиксировано.
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Теги:
Происшествия , В мире , ВГТРК
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