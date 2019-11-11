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Подруга детства обвинила детей в смерти москвички 

Teleprogramma.pro 38 минут назад
Подруга разбившейся москвички раскрыла причину ее смерти
Фото: ТАСС
Подруга детства, которая близко знала сорвавшуюся с высоты 9 этажа Людмилу, назвала ее свихнувшейся. Журналистам женщина рассказала, что москвичка долгое время не могла забеременеть. Мечтавшая стать матерью погибшая испытывала психологические проблемы, а когда узнала, что факт наконец свершился, то была на седьмом небе от счастья.
После появления сына на свет, Людмила, по сообщениям Mash, даже наблюдалась у врача. Позже она стала матерью во второй раз, тогда ее состояние лишь усугубилось. Счастье достаточно быстро переросло в грусть — женщина замкнулась в себе, перестала общаться с друзьями и подругами. Не сразу близкие Людмиле люди узнали о том, что она родила дочь.
Сейчас многие близкие семьи находятся в шоковом состоянии от произошедшего. На месте продолжают трудиться экстренные службы.
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Теги:
Происшествия
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