Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведьма страшная. Доцент объяснил убийство аспирантки 

Рамблер 47 минут назад
Доцент СПбГУ Олег Соколов в признательных показаниях заявил, что четыре раза выстрелил в аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, стилизованного под пистолет XIX века.
«Выстрелил четыре раза из обреза в Ещенко», — зачитали признательные показания на суде, где избиралась мера пресечения доценту (цитата по РИА «Новости»).
Соколов расплакался в зале суда и попросил отправить его в СИЗО, заявив, что может покончить с собой во время домашнего ареста.
Соколов разрыдался в суде
Доцент заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, они с Ещенко любили друг друга и собирались пожениться, однако в последнее время девушка стала выходить из себя при упоминании его детей.
По словам Соколова, в день убийства они снова поссорились из-за детей, и оба потеряли над собой контроль.
«Она стала агрессивно реагировать на детей, я встретил с цветами, с шампанским. Это ведьма страшная. Дальше случилось несчастье. Я не видел такого потока агрессии. Она напала с ножом. Я не понимаю, как это могло быть. Девушка-идеал превратилась в существо из страшной сказки», — приводит слова подозреваемого «Комсомольская правда».
Как ранее сообщал «Рамблер», 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасли доцента СПбГУ, историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две отсеченные женские руки. При обысках в квартире преподавателя обнаружили останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко — сожительницы Соколова. Мужчина признался в убийстве и заявил, что собирался утопить части тела Ещенко в реке.
Комментарии292 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов , ФСИН , РИА Новости , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соколова заключили под стражу
Соколова заключили под стражу
В Подмосковье объявился кислотный маньяк
В Подмосковье объявился кислотный маньяк 2
Обнаружено тело жертвы Соколова
Обнаружено тело жертвы Соколова 1
Россияне попали под обстрел в Донбассе
Россияне попали под обстрел в Донбассе 24
Подруга разбившейся москвички раскрыла причину ее смерти
Подруга разбившейся москвички раскрыла причину ее смерти
Видео
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
Малышева в «странном состоянии» попала на видео
00:20
Малышева в «странном состоянии» попала на видео
Шоу-бизнес
Лобода оконфузилась на «Золотом граммофоне»
01:35
Лобода оконфузилась на «Золотом граммофоне»
Шоу-бизнес
«Дело Голунова» стало секретным
00:51
«Дело Голунова» стало секретным
Происшествия
Асмус пригрозили кровавой расправой
01:23
Асмус пригрозили кровавой расправой
Шоу-бизнес
Ведьма страшная. Доцент объяснил убийство аспирантки
01:22
Ведьма страшная. Доцент объяснил убийство аспирантки
Происшествия
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
03:54
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
В мире
Соколов разрыдался в суде
00:19
Соколов разрыдался в суде
Происшествия Криминал
Онколог дал прогноз о будущем Заворотнюк
00:25
Онколог дал прогноз о будущем Заворотнюк
Шоу-бизнес Другое
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
02:19
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение