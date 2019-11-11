Ведьма страшная. Доцент объяснил убийство аспирантки

Доцент СПбГУ Олег Соколов в признательных показаниях заявил, что четыре раза выстрелил в аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, стилизованного под пистолет XIX века.

«Выстрелил четыре раза из обреза в Ещенко», — зачитали признательные показания на суде, где избиралась мера пресечения доценту (цитата по РИА «Новости»).

Соколов расплакался в зале суда и попросил отправить его в СИЗО , заявив, что может покончить с собой во время домашнего ареста.

Доцент заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, они с Ещенко любили друг друга и собирались пожениться, однако в последнее время девушка стала выходить из себя при упоминании его детей.

По словам Соколова, в день убийства они снова поссорились из-за детей, и оба потеряли над собой контроль.

«Она стала агрессивно реагировать на детей, я встретил с цветами, с шампанским. Это ведьма страшная. Дальше случилось несчастье. Я не видел такого потока агрессии. Она напала с ножом. Я не понимаю, как это могло быть. Девушка-идеал превратилась в существо из страшной сказки», — приводит слова подозреваемого «Комсомольская правда».

Как ранее сообщал «Рамблер», 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасли доцента СПбГУ, историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли две отсеченные женские руки. При обысках в квартире преподавателя обнаружили останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко — сожительницы Соколова. Мужчина признался в убийстве и заявил, что собирался утопить части тела Ещенко в реке.