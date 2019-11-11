Доцент рассказал, как убивал аспирантку

Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов в признательных показаниях рассказал, что четыре раза выстрелил из обреза в аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда Петербурга

"Выстрелил четыре раза из обреза в Ещенко", — зачитали на суде признательные показания Соколова.

Ученому уже предъявлено обвинение в убийстве, сообщил ранее в суде следователь.

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.