Обнаружено тело жертвы Соколова

В реке в Петербурге нашли пакет с фрагментами тела жертвы историка Соколова

Водолазы нашли в реке в Кировском районе Санкт-Петербурга пакет с фрагментами тела жертвы историка Олега Соколова , сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"В реке в Кировском районе обнаружено туловище жертвы подозреваемого", — сказал ТАСС источник в следственных органах.

Фрагменты тела искали с минувшей субботы, когда Соколов был задержан на берегу реки Мойки.

По данным источников в силовых структурах города, жертвой Соколова стала выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой он мог быть в близких отношениях, а также писал с ней совместные научные труды. Следователи считают, что он убил Ещенко в квартире из обреза еще 7 ноября во время ссоры, а затем расчленил тело и пытался выбросить его фрагменты в реку Мойку.