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В реке в Петербурге нашли пакет с фрагментами тела жертвы историка Соколова 

ТАСС + ещё 2 50 минут назад
Обнаружено тело жертвы Соколова
Фото: РИА Новости
Водолазы нашли в реке в Кировском районе Санкт-Петербурга пакет с фрагментами тела жертвы историка Олега Соколова, сообщил ТАСС источник в следственных органах.
"В реке в Кировском районе обнаружено туловище жертвы подозреваемого", — сказал ТАСС источник в следственных органах.
Фрагменты тела искали с минувшей субботы, когда Соколов был задержан на берегу реки Мойки.
По данным источников в силовых структурах города, жертвой Соколова стала выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой он мог быть в близких отношениях, а также писал с ней совместные научные труды. Следователи считают, что он убил Ещенко в квартире из обреза еще 7 ноября во время ссоры, а затем расчленил тело и пытался выбросить его фрагменты в реку Мойку.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Олег Соколов , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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