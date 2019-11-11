Соколову предъявлено обвинение в убийстве

В Октябрьском районном суде доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве, передает РИА «Новости».

Следователь зачитал в суде, что уголовное дело возбуждено по статье 105 «Убийство». Установлено, что Соколов, находясь в квартире на Мойке, 82 совершил убийство женщины, личность которой впоследствии установлена как Анастасия Ещенко. После чего Соколов выбросил в реку Мойку части тела потерпевшей.