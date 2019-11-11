В СПбГУ дали характеристику доценту-убийце

В СПбГУ дали характеристику расчленившему девушку историку Соколову

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, 64-летний историк Олег Соколов , подозреваемый в убийстве своей 24-летней выпускницы Анастасии Ещенко, характеризовался в вузе с положительной стороны, жалобы на него не поступали, сообщил директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов.

«Никогда ко мне ни студенты, ни преподаватели с жалобой на него не обращались. Ученый, лектор хороший, профессионал своего дела, интересные книги писал, кавалер ордена Почетного легиона Франции, он заслуженный человек. … Наша студентка Анастасия Ещенко … также ко мне никогда не подходила, что что-то неправильно, ненормально», — сказал он, передает ТАСС.

Даудов добавил, что виделся с Ещенко около 10 дней назад в рабочей группе по переводу с французского на русский язык.

«Она являлась, насколько мы все знаем, гражданской женой (Соколова), жили они вместе, насколько я информирован, в течение трех лет», — добавил Даудов.

Между тем, на сайте СПбГУ в 2018 году было размещено решение комиссии по этике, которая была собрана в связи с инцидентом, произошедшим на открытой лекции Соколова. Тогда молодые люди, не являющиеся сотрудниками и студентами университета, оскорбительно высказались в адрес лектора, на что он в грубой форме предложил им покинуть лекторий. Комиссия пришла к выводу, что это была заранее подготовленная акция, направленная на дискредитацию Соколова, но признала, что он нарушил нормы этики.

По словам директора института, ему пока неизвестно, чтобы в вузе сейчас обсуждался вопрос увольнения Соколова из СПбГУ. По его мнению, такое решение надо принимать только после вердикта суда. Даудов добавил, что вуз готов оказаться всяческую помощь родственникам жертвы. В понедельник, по его словам, мать Ещенко приезжала в университет.

Подозреваемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко — 64-летний историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Олег Соколов. Он уже оформил явку с повинной, сознался в убийстве женщины, с которой состоял в отношениях, и заявил о раскаянии.

Как сообщала пресса со ссылкой на источники, тело девушки два дня лежало в квартире Соколова, где мужчина принимал гостей. Затем историк решил распилить труп и утопить части тела в реке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Соколов упал в реку, с переохлаждением его доставили в больницу. В рюкзаке мужчины обнаружили руки жертвы. По предварительным данным, он убил Анастасию Ещенко из обреза.