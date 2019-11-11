Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СПбГУ дали характеристику расчленившему девушку историку Соколову 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В СПбГУ дали характеристику доценту-убийце
Фото: Соцсети
Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, 64-летний историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей 24-летней выпускницы Анастасии Ещенко, характеризовался в вузе с положительной стороны, жалобы на него не поступали, сообщил директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов.
«Никогда ко мне ни студенты, ни преподаватели с жалобой на него не обращались. Ученый, лектор хороший, профессионал своего дела, интересные книги писал, кавалер ордена Почетного легиона Франции, он заслуженный человек. … Наша студентка Анастасия Ещенко … также ко мне никогда не подходила, что что-то неправильно, ненормально», — сказал он, передает ТАСС.
Даудов добавил, что виделся с Ещенко около 10 дней назад в рабочей группе по переводу с французского на русский язык.
«Она являлась, насколько мы все знаем, гражданской женой (Соколова), жили они вместе, насколько я информирован, в течение трех лет», — добавил Даудов.
Между тем, на сайте СПбГУ в 2018 году было размещено решение комиссии по этике, которая была собрана в связи с инцидентом, произошедшим на открытой лекции Соколова. Тогда молодые люди, не являющиеся сотрудниками и студентами университета, оскорбительно высказались в адрес лектора, на что он в грубой форме предложил им покинуть лекторий. Комиссия пришла к выводу, что это была заранее подготовленная акция, направленная на дискредитацию Соколова, но признала, что он нарушил нормы этики.
По словам директора института, ему пока неизвестно, чтобы в вузе сейчас обсуждался вопрос увольнения Соколова из СПбГУ. По его мнению, такое решение надо принимать только после вердикта суда. Даудов добавил, что вуз готов оказаться всяческую помощь родственникам жертвы. В понедельник, по его словам, мать Ещенко приезжала в университет.
Подозреваемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко — 64-летний историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Олег Соколов. Он уже оформил явку с повинной, сознался в убийстве женщины, с которой состоял в отношениях, и заявил о раскаянии.
Как сообщала пресса со ссылкой на источники, тело девушки два дня лежало в квартире Соколова, где мужчина принимал гостей. Затем историк решил распилить труп и утопить части тела в реке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Соколов упал в реку, с переохлаждением его доставили в больницу. В рюкзаке мужчины обнаружили руки жертвы. По предварительным данным, он убил Анастасию Ещенко из обреза.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Контрактника нашли мертвым в одной из воинских частей в Бурятии Контрактника нашли мертвым в одной из воинских частей в Бурятии Расчленившему девушку доценту СПбГУ предъявлено обвинение Расчленившему девушку доценту СПбГУ предъявлено обвинение При поиске останков жертвы историка СПбГУ водолазы нашли «другие останки» При поиске останков жертвы историка СПбГУ водолазы нашли «другие останки»
Комментарии3 
Теги:
Происшествия , Олег Соколов , ИТАР-ТАСС , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подруга разбившейся москвички раскрыла причину ее смерти
Подруга разбившейся москвички раскрыла причину ее смерти
В «нехорошей» воинской части нашли труп
В «нехорошей» воинской части нашли труп 28
Доцент рассказал, как убивал аспирантку
Доцент рассказал, как убивал аспирантку 45
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки 126
В центре Москвы задержаны вооруженные люди
В центре Москвы задержаны вооруженные люди 31
Видео
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
Асмус пригрозили кровавой расправой
01:23
Асмус пригрозили кровавой расправой
Шоу-бизнес
Доцент рассказал, как убивал аспирантку
01:22
Доцент рассказал, как убивал аспирантку
Происшествия
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
03:54
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
В мире
Соколов разрыдался в суде
00:19
Соколов разрыдался в суде
Происшествия Криминал
Онколог дал прогноз о будущем Заворотнюк
00:25
Онколог дал прогноз о будущем Заворотнюк
Шоу-бизнес
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
02:19
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
В мире
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
03:08
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Происшествия
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
01:48
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
Происшествия Статьи
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
04:00
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
Политика Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение