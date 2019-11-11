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Житель Коми признался в убийстве мирового судьи 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Пьяный россиянин готовился к охоте и застрелил судью
Фото: Reuters
Житель Коми явился в правоохранительные органы и признался в убийстве мирового судьи в Усть-Вымском районе республики, он задержан. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Республике Коми.
"С заявлением о явке с повинной в следственные органы обратился местный житель 1986 года рождения, являющийся другом погибшего. Мужчина сообщил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время подготовки к охоте, упаковывая в чехол принадлежащее ему ружье, по неосторожности произвел выстрел в приятеля, в результате чего тот погиб. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.
Тело судьи с огнестрельным ранением в голову нашли в ночь на 9 ноября в его квартире в городе Микунь Усть-Вымского района.
Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные и процессуальные действия. Выдвинутая подозреваемым версия и иные версии произошедшего проверят в рамках расследования.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД
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