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Мать убитой аспирантки рассказала о ее последнем дне 

Рамблер + ещё 63 1 час назад
Мать убитой аспирантки рассказала о ее последнем дне
Фото: Facebook
Мать Анастасии Ещенко, аспирантки, в убийстве которой признался доцент СПбГУ Олег Соколов, рассказала, что в последний день жизни ее дочь работала над диссертацией. Об этом сообщает Life.
«В день убийства она была в архиве, работала в архиве, готовилась по диссертации. Сейчас этого нет. Душу растоптали, тело растерзали», — заявила Галина Ещенко.
Женщина отметила, что у ее дочери было очень много планов, она мечтала преподавать в университете, всегда училась на «отлично», увлекалась историей, танцами, рисовала и владела тремя языками.
По словам Ещенко, она слышала о Соколове только как о научном руководителе дочери, об их отношениях она не знала.
Как сообщал «Рамблер», 9 ноября спасатели достали 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.
По предварительным данным, он пытался утопить останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, но был пьян и сам упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым. Он рассказал, что планировал избавиться от ее останков, а затем совершить самоубийство в мундире Наполеона (доцент специализировался на наполеоновской эпохе).
СМИ писали, что историк застрелил девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. После этого он спрятал труп в квартире и даже принимал гостей в это время, а избавиться от тела решил только 9 ноября.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Олег Соколов
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