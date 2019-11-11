Мать убитой аспирантки рассказала о ее последнем дне

Мать Анастасии Ещенко, аспирантки, в убийстве которой признался доцент СПбГУ Олег Соколов , рассказала, что в последний день жизни ее дочь работала над диссертацией. Об этом сообщает Life.

«В день убийства она была в архиве, работала в архиве, готовилась по диссертации. Сейчас этого нет. Душу растоптали, тело растерзали», — заявила Галина Ещенко.

Женщина отметила, что у ее дочери было очень много планов, она мечтала преподавать в университете, всегда училась на «отлично», увлекалась историей, танцами, рисовала и владела тремя языками.

По словам Ещенко, она слышала о Соколове только как о научном руководителе дочери, об их отношениях она не знала.

Как сообщал «Рамблер», 9 ноября спасатели достали 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.

По предварительным данным, он пытался утопить останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, но был пьян и сам упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым. Он рассказал, что планировал избавиться от ее останков, а затем совершить самоубийство в мундире Наполеона (доцент специализировался на наполеоновской эпохе).

СМИ писали, что историк застрелил девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. После этого он спрятал труп в квартире и даже принимал гостей в это время, а избавиться от тела решил только 9 ноября.