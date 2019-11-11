«Дело Голунова» засекретили

Следствие засекретило материалы уголовного дела о сбыте наркотиков, в рамках которого был задержан журналист Иван Голунов . Об этом в Басманном суде Москвы сообщил следователь, возражая против истребования материалов дела для проверки, передает «Интерфакс».

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин пожаловался в суд на бездействие следствия. По его словам, сотрудники Следственного комитета (СК) устроили волокиту и уже несколько месяцев не принимают никаких решений в отношении полицейских, которых подозревают в подбрасывании наркотиков Голунову. Защитник попросил передать это дело ФСБ . 1 ноября Басманный суд истребовал у СК материалы проверки по делу журналиста.

Сотрудники СК, занимавшиеся делом Голунова, не бездействуют, но заняты сейчас расследованием другого резонансного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, пояснил источник агентства.

Ранее в ноябре Голунов пришел на заседание в Басманный суд в бронежилете, его сопровождали сотрудники спецслужб.