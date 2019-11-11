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«Дело Голунова» засекретили 

Lenta.ru 42 минуты назад
«Дело Голунова» засекретили
Фото: РИА Новости
Следствие засекретило материалы уголовного дела о сбыте наркотиков, в рамках которого был задержан журналист Иван Голунов. Об этом в Басманном суде Москвы сообщил следователь, возражая против истребования материалов дела для проверки, передает «Интерфакс».
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин пожаловался в суд на бездействие следствия. По его словам, сотрудники Следственного комитета (СК) устроили волокиту и уже несколько месяцев не принимают никаких решений в отношении полицейских, которых подозревают в подбрасывании наркотиков Голунову. Защитник попросил передать это дело ФСБ. 1 ноября Басманный суд истребовал у СК материалы проверки по делу журналиста.
Сотрудники СК, занимавшиеся делом Голунова, не бездействуют, но заняты сейчас расследованием другого резонансного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, пояснил источник агентства.
Ранее в ноябре Голунов пришел на заседание в Басманный суд в бронежилете, его сопровождали сотрудники спецслужб.
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.
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Теги:
Происшествия , Иван Голунов , Сергей Бадамшин , Владимир Колокольцев , ФСБ , СКР , МВД , Интерфакс , Москва
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