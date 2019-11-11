Россиянин нанял киллера для убийства матери

Россиянин заказал киллеру мать ради квартиры в Москве

По данным СКР, мужчина хотел заполучить принадлежащую матери недвижимость. В сентябре ему пришла идея организовать убийство и унаследовать имущество. Он связался со своим знакомым и предложил тому стать исполнителем убийства за вознаграждение, но мужчина сообщил о планах в полицию.

В начале ноября правоохранители инсценировали смерть женщины, а организатора преступления пригласили в следственный отдел для дачи показаний, после чего задержали. При обыске у него дома изъяли переделанный из газового в боевой пистолет «ИЖ 78-8» с глушителем и патроны. В настоящий момент мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждены уголовные дела о приготовлении к убийству по найму и незаконном хранении оружия.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах пояснил, что обвиняемый был неоднократно судим и попытался привлечь к преступлению ранее судимого за убийство приятеля, с которым познакомился в местах лишения свободы. Однако тот решил рассказать обо всем полицейским.

По данным источника, задержанный хотел получить в наследство две расположенные неподалеку друг от друга однокомнатные квартиры в районе Бирюлево.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту падения матери с двумя детьми из окна московской квартиры. Муж женщины в этот момент находился на работе. Она оставила предсмертную записку. В результате случившегося мать и ее малолетняя дочь погибли, шестилетний сын был госпитализирован с тяжелыми травмами.