Экс-замглаве Фонда имущества Петербурга вынесли пригвор

Экс-замглавы Фонда имущества Петербурга осудили на 7 лет условно за взятку

Согласно материалам дела, Жинкин потребовал взятку от гендиректора ООО «Технология» за заключение договора купли-продажи помещения.

13 февраля 2019 года Солопов получил 910 тысяч рублей, через два дня он получил от действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий ещё 700 тысяч рублей. После этого Иванова и Солопова задержали.

Суд приговорил к Жинкина к семи годам условно с испытательным сроком пять лет и оштрафовал на 3 миллиона 550 тысяч рублей.

Солопов и Иванов получили по 5 и 4,8 лет соответственно.