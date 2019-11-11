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Экс-замглавы Фонда имущества Петербурга осудили на 7 лет условно за взятку 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Экс-замглаве Фонда имущества Петербурга вынесли пригвор
Фото: РИА Новости
Суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему заместителю директора Фонда имущества Илье Жинкину за получение взятки от коммерсанта. Также приговоры вынесены ещё двум фигурантам — Александру Иванову и Сергею Солопову.
Согласно материалам дела, Жинкин потребовал взятку от гендиректора ООО «Технология» за заключение договора купли-продажи помещения.
13 февраля 2019 года Солопов получил 910 тысяч рублей, через два дня он получил от действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий ещё 700 тысяч рублей. После этого Иванова и Солопова задержали.
Суд приговорил к Жинкина к семи годам условно с испытательным сроком пять лет и оштрафовал на 3 миллиона 550 тысяч рублей.
Солопов и Иванов получили по 5 и 4,8 лет соответственно.
Как ранее писал News.ru, главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что коррупция в России развита на уровне менталитета. Она рассказала, как следует бороться со взяточничеством.
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Теги:
Происшествия , Сергей Солопов , Илья Жинкин , Александр Иванов , Маргарита Симоньян , Russia Today
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