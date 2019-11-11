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Летевший в Пермь самолёт приземлился в Екатеринбурге из-за погодных условий 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Летевший в Пермь самолёт приземлился в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости
Самолёт компании Utair, совершавший рейс из Сургута в Пермь, совершил посадку в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Большое Савино.
Как уточнил источник, в пермском аэропорту заняты устранением последствий ледяного дождя.
«Прошли переохлаждённые осадки, которые привели к оледенению взлётно-посадочной полосы и снижению коэффициента сцепления. На данный момент службы аэропорта обрабатывают полосу», — заявили в пресс-службе аэропорта.
27 октября Boeing 738 совершил экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино.
Ранее ФАН сообщало, что в Казани совершил вынужденную посадку самолёт Ташкент — Петербург.
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Теги:
Происшествия , Boeing , ЮТэйр , Екатеринбург , Пермь , Савино , Сургут
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