Летевший в Пермь самолёт приземлился в Екатеринбурге из-за погодных условий

Как уточнил источник, в пермском аэропорту заняты устранением последствий ледяного дождя.

«Прошли переохлаждённые осадки, которые привели к оледенению взлётно-посадочной полосы и снижению коэффициента сцепления. На данный момент службы аэропорта обрабатывают полосу», — заявили в пресс-службе аэропорта.

27 октября Boeing 738 совершил экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино.

Ранее ФАН сообщало, что в Казани совершил вынужденную посадку самолёт Ташкент — Петербург.