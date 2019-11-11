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В Твери будут судить мужчину, выкинувшего младенца с четвертого этажа 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Житель Твери выкинул в окно младенца
Фото: РИА Новости
Житель Твери, который выбросил с четвертого этажа плачущего младенца, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
Следствием установлено, что в сентябре пьяный 47-летний мужчина, не желая слышать плач внука сожительницы, вынес малыша на балкон квартиры и сбросил с четвертого этажа. В результате ребенок получил различные травмы.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления… "Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"… Дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", — говорится в сообщении.
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Теги:
Происшествия , Тверь
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