Житель Твери выкинул в окно младенца

Житель Твери, который выбросил с четвертого этажа плачущего младенца, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
Следствием установлено, что в сентябре пьяный 47-летний мужчина, не желая слышать плач внука сожительницы, вынес малыша на балкон квартиры и сбросил с четвертого этажа. В результате ребенок получил различные травмы.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления… "Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"… Дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", — говорится в сообщении.