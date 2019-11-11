Житель Твери выкинул в окно младенца

В Твери будут судить мужчину, выкинувшего младенца с четвертого этажа

Житель Твери , который выбросил с четвертого этажа плачущего младенца, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

Следствием установлено, что в сентябре пьяный 47-летний мужчина, не желая слышать плач внука сожительницы, вынес малыша на балкон квартиры и сбросил с четвертого этажа. В результате ребенок получил различные травмы.