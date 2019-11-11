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Депутат и священник избили прихожанина храма 

Рамблер + ещё 1 38 минут назад
Украинский депутат избил прихожанина в храме
Фото: РИА Новости
В Одессе бывшего настоятеля кафедрального собора Рождества Христова Виталия Сеника и его сыновей обвинили в избиении человека. Об этом сообщается на сайте Одесской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ).
В пресс-службе Одесской епархии утверждают, что 10 ноября отец Виталий, а также его сыновья, один из которых является депутатом Одесского областного совета, жестоко избили прихожанина собора.
В епархии это расценили как «попытку физического давления на верующих» и обратились в полицию. Священнослужители отметили, что это уже не первый раз, когда отец Виталий и его семья «терроризируют церковную общину, сеют раздор и творят физические бесчинства по отношению к духовенству и верующим».
«Данные лица силой захватили помещение собора, срывают процесс становления Православной Церкви Украины на территории города и Одесской области, нарушают нормы отечественного законодательства», — утверждается в сообщении.
В епархии отметили, что отец Виталий запрещен в служении.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году Священный Синод Константинопольской церкви прекратил действие указа 1686 года, которым Киевская митрополия была передана Московскому патриархату. Также Константинополь снял анафему с неканонических церквей — УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Это сделало возможным предоставление единой украинской церкви автокефалии.
В декабре 2018 года на Украине состоялся объединительный собор. Там украинские священнослужители официально утвердили создание Православной церкви Украины, томос был официально передан митрополиту Епифанию.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , В мире , РПЦ
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