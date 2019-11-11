Украинский депутат избил прихожанина в храме

Депутат и священник избили прихожанина храма

В Одессе бывшего настоятеля кафедрального собора Рождества Христова Виталия Сеника и его сыновей обвинили в избиении человека. Об этом сообщается на сайте Одесской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ).

В пресс-службе Одесской епархии утверждают, что 10 ноября отец Виталий, а также его сыновья, один из которых является депутатом Одесского областного совета, жестоко избили прихожанина собора.

В епархии это расценили как «попытку физического давления на верующих» и обратились в полицию. Священнослужители отметили, что это уже не первый раз, когда отец Виталий и его семья «терроризируют церковную общину, сеют раздор и творят физические бесчинства по отношению к духовенству и верующим».

«Данные лица силой захватили помещение собора, срывают процесс становления Православной Церкви Украины на территории города и Одесской области, нарушают нормы отечественного законодательства», — утверждается в сообщении.

В епархии отметили, что отец Виталий запрещен в служении.

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году Священный Синод Константинопольской церкви прекратил действие указа 1686 года, которым Киевская митрополия была передана Московскому патриархату. Также Константинополь снял анафему с неканонических церквей — УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Это сделало возможным предоставление единой украинской церкви автокефалии.

В декабре 2018 года на Украине состоялся объединительный собор. Там украинские священнослужители официально утвердили создание Православной церкви Украины, томос был официально передан митрополиту Епифанию.