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«Она влюбилась в него на первой лекции» 

Рамблер 18 минут назад
В ночь на 9 ноября историка Олега Соколова достали из Мойки в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке обнаружили две отрубленные женские руки.
Погибшей оказалась 24-летняя аспирантка СПбГУ и учительницы истории Анастасии Ещенко. Анастасия была студенткой и любовницей Олега Соколова. По информации следствия, влюбленные жили вместе в квартире историка на набережной Мойки.
В ночь на 8 ноября девушка позвонила брату в слезах и пожаловалась, что Соколов ударил ее. Она хотела пойти на день рождения к другу, но историк не хотел ее отпускать. После ссоры Анастасия ушла из дома Соколова, но решила забрать вещи. Когда она вернулась историк застрелил ее из обреза, после чего расчленил. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.
Соколов стал выбрасывать останки в реку Мойку частями. 9 ноября, выбрасывая руки, историк упал в реку сам. Он планировал покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости после того, как избавится от останков своей возлюбленной.
— Она влюбилась в него на первой лекции, это был начало третьего курса, — поделился с "КП-Петербург" друг Анастасии. — Она бегала за ним с горящими глазами. Соколов ее даже возил в Париж.
Они вместе готовили научные публикации на тему истории Франции. Оба были поглощены личностью Наполеона.
По словам некоторых студентов, он не просто подражал «сиру» — Наполеону — но и считал себя реинкарнацией французского императора и был «больным человеком».
СМИ также рассказывали, что ранее от рук Соколова пострадала другая студентка, написавшая заявление в полицию.
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Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Происшествия , Фото , Олег Соколов , Санкт-Петербург
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