«Она влюбилась в него на первой лекции»

В ночь на 9 ноября историка Олега Соколова достали из Мойки в Санкт-Петербурге . В его рюкзаке обнаружили две отрубленные женские руки.

Погибшей оказалась 24-летняя аспирантка СПбГУ и учительницы истории Анастасии Ещенко. Анастасия была студенткой и любовницей Олега Соколова. По информации следствия, влюбленные жили вместе в квартире историка на набережной Мойки.

В ночь на 8 ноября девушка позвонила брату в слезах и пожаловалась, что Соколов ударил ее. Она хотела пойти на день рождения к другу, но историк не хотел ее отпускать. После ссоры Анастасия ушла из дома Соколова, но решила забрать вещи. Когда она вернулась историк застрелил ее из обреза, после чего расчленил. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

Соколов стал выбрасывать останки в реку Мойку частями. 9 ноября, выбрасывая руки, историк упал в реку сам. Он планировал покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости после того, как избавится от останков своей возлюбленной.

— Она влюбилась в него на первой лекции, это был начало третьего курса, — поделился с "КП-Петербург" друг Анастасии. — Она бегала за ним с горящими глазами. Соколов ее даже возил в Париж.

Они вместе готовили научные публикации на тему истории Франции. Оба были поглощены личностью Наполеона.

По словам некоторых студентов, он не просто подражал «сиру» — Наполеону — но и считал себя реинкарнацией французского императора и был «больным человеком».

СМИ также рассказывали, что ранее от рук Соколова пострадала другая студентка, написавшая заявление в полицию.