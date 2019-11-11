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Жительница Тюмени отдала мошеннику-экстрасенсу около 1,3 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Россиянка отдала мошеннику-экстрасенсу миллион рублей
Фото: РИА Новости
Жительница Тюмени перевела на банковский счет мошенника, называвшего себя экстрасенсом, около 1,3 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте областного управления МВД.
"Установлено, что в конце октября потерпевшая оставила заявку на одном из сайтов, где неизвестные предоставляли услуги экстрасенсов. Позже ей позвонил мужчина, который представился помощником экстрасенса и заявил, что у женщины проблемы в жизни, а виной всему — порча. В результате общения мошенник убедил женщину пройти обряды исцеления, все манипуляции проводились дистанционно, а за услуги женщина отправила около 1,3 млн рублей на указанный счет неустановленного банка. Позже мужчина перестал выходить на связь", — говорится в тексте.
В сообщении уточняется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Его личность в данный момент устанавливается.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Тюмень
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