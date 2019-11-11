Видео с места падения матери с детьми из окна столичного дома попало в Сеть

Российские журналисты обнародовали видеозапись с места трагедии, случившейся в Москве 11 ноября. Кадры были сняты на столичной улице Чичерина, где мать выбросила своих детей из окна многоэтажки, после чего выпала из него сама.

Запись доступна на сайте телеканала «360».

Ранее News.ru писал, что женщина и двое детей выпали из окна квартиры на девятом этаже дома № 6 по улице Чичерина в Бабушкинском районе Москве. Старшему из детей всего три года.

Он остаётся единственным, кто подаёт признаки жизни, сообщил источник News.ru в экстренных службах. В результате падения погибли 36-летняя женщина и её девятимесячная дочь.